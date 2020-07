De Magistris: I napoletani sono stati esemplari Il Sindaco esalta l’atteggiamento del popolo di Napoli durante la pandemia

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in occasione della messa di ringraziamento, celebrata, in piazza del Plebiscito, dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita della città, ha esaltato il comportamento tenuto dal popolo napoletano nel periodo della pandemia.

“I napoletani hanno avuto un comportamento esemplare, i fatti lo dimostrano - ha detto de Magistris - Oggi dobbiamo ringraziare soprattutto medici, infermieri, tutto il personale sanitario e certo anche la città di Napoli. I protagonisti migliori di questa pagina così triste sono medici, infermieri, i napoletani e tutti quelli in prima linea che si sono impegnati per salvaguardare la città da un punto di vista sanitario e adesso per ripartire da un punto di vista sola e economico e del lavoro".