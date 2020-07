Caldoro: De Luca incandidabile per le balle Il candidato del Centrodestra attacca sulla ecoballe

Il Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in consiglio regionale e candidato del Centrodestra alle prossime regionali, ha attaccato Il suo competitor, Vincenzo De Luca, sulle ecoballe.

“Avevano detto 'in due anni' via le ecoballe. Sono tutte lì e quelle che mandano in giro per il Mondo tornano indietro. In un Paese normale persone cosi' sarebbero 'incandidabili per balle”.