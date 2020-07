Costa: Campania maglia nera per reati ambientali Il ministro a Napoli per l’apertura della campagna elettorale della candidata del M5S

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, oggi al teatro Sannazzaro a Napoli per dare il suo sostegno a Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle alla Presidenza della Regione, ha voluto sottolineare i ritardi del governo regionale sulle questioni ambientali.

"In Campania occorre una rivoluzione ambientale - ha detto il ministro - Le competenze ambientali, per legge costituzionale, sono per la stragrande maggioranza della Regione. Ciò che non si fa per la bonifica di Pianura, per la Resit, per le ecoballe, il Sarno, i Regi Lagni, non è responsabilità del Ministero dell'Ambiente ma della Regione. Siamo qui -ha aggiunto Costa - a sostenere Valeria Ciarambino perché oltre la qualità della persona c'è la qualità del pensiero. È il momento che la Regione su questo svolti, cambi il paradigma operativo. Vi faccio un esempio: ho chiesto in Europa i fondi di Sviluppo e Coesione, ho chiesto un miliardo di cui 500 milioni per i Regi Lagni e 500 per il Sarno su questioni che sono prettamente della Regione, li ho chiesti io per poterli poi, coordinati con il ministero dell'Ambiente, sviluppare per sanificare l'uno e l'altro. Li abbiamo ottenuti e non è poco, dobbiamo servire il cittadino ma ognuno faccia il suo".