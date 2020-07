Caldoro: De Luca dispensa potere mentre i cittadini soffrono Il candidato del centrodestra si è detto pronto ad accettare il confronto con gli altri candidatI

Il candidato del centrodestra alle regionali, Stefano Caldoro, punta il mirino e lo dice con chiarezza e senza giri di parole che “la battaglia del centrodestra è contro il palazzo di Santa Lucia che è il vero padrino del centrosinistra, che dispensa potere e candidature mentre i cittadini della Campania soffrono una crisi mai vista prima. In Campania a giugno abbiamo avuto un doloroso -90% di turisti: la Regione non ha una strategia e il bonus vacanze non funziona. Bisogna dare i soldi direttamente agli albergatori o ai turisti. È un duplice disastro targato M5S e Pd”.

Sulla candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania, Caldoro ha detto di aver sentito che Valeria Ciarambino “ha chiesto il confronto accompagnata dal ministro Costa, persona che stimo e con il quale ho collaborato. Quando e dove vogliono. Sono pronto”.