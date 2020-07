Il ministro Provenzano incontra i lavoratori della Whirlpool L’incontro è avvenuto durante l’assemblea cittadina del Partito Democratico napoletano

Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano ha incontrato i rappresentati territoriali della Fim, Film e Uil e una delegazione della RSU dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli.

L’incontro è avvenuto durante l’assemblea cittadina del PD metropolitano di Napoli che si sta svolgendo da ieri ad Agnano. I sindacati hanno chiesto un sopporto da parte del ministro alla loro battaglia in una vertenza che va avanti da ormi oltre un anno.

“Abbiamo ribadito che non siamo interessati a soluzioni alternative che mettano in discussione gli accordi e gli impegni sottoscritti in sede ministeriale - hanno fatto sapere i lavoratori - La Campania ed il Sud hanno già pagato un prezzo altissimo con la chiusura del sito di Carinaro e ricordiamo che le reindustrializzazioni definite da Whirlpool sono ancora ferme, come nel caso di Caserta, o fallimentari come nel caso di Embraco. Il Ministro si è impegnato ad un confronto con il Ministro Patuanelli prima della prossima riunione prevista per il 31 luglio”.