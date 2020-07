Mauri: azzeriamo effetti negativi di Salvini Il viceministro dell'interno Matteo Mauri a margine del Congresso della Lega delle Autonomie Locali

Il viceministro dell'interno Matteo Mauri a margine del Congresso della Lega delle Autonomie Locali a Napoli, è intervenuto sui decreti sicurezza.

“Quello che si è fatto nella bozza dei decreti sicurezza è molto buono - ha detto Mauri - i risultati ci sono, sapendo che si partiva da punti molto diversi per orientamento e dichiarazioni. Si azzerano tutti gli effetti negativi che i decreti Salvini avevano avuto sul tema dell'immigrazione. Il lavoro - ha aggiunto il ministro - è in uno stadio molto avanzato, il documento che abbiamo discusso, presentato dal ministro qualche giorno fa, mette a segno una serie di risultati che non erano assolutamente scontati. In particolare parliamo di risvolti negativi non solamente relativi agli stranieri ma anche alle comunità italiane che vivono evidentemente in maniera conflittuale l'immigrazione nel momento in cui ci sono grandi concentrazioni sul territorio. Quando non si punta sull'integrazione e quando si costruiscono grandi centri dove si ammassano persone in attesa di una risposta anche per lungo tempo si creano problemi anche per i cittadini. Noi stiamo facendo il lavoro opposto, stiamo reintroducendo la protezione umanitaria perché quella scelta di Salvini era funzionale a creare nuove irregolarità, invece noi pensiamo che la soluzione sia esattamente opposta, ridurre le irregolarità e aumentare l'integrazione".

Mauri ha sottolineato che "stiamo facendo anche altre scelte che vanno oltre i decreti Salvini, come la convertibilità di molti permessi che oggi non permettono di lavorare e avere un permesso di soggiorno per lavoro, per evitare di avere una macchina che automaticamente generi irregolarità. Queste ed altre cose io spero in tempi molto brevi verranno siglate e sostenute un po' da tutte le forze politiche di maggioranza che sono al tavolo".