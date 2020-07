Italia Viva presenta il simbolo per le regionali Ripartono dal camper i renziani campani schierati con De Luca

Italia Viva ha presentato il simbolo per le prossime regionali. In piazza dei Martiti a Napoli, è

Arrivato un camper brandizzato, un richiamo chiaro alla prima campagna delle primarie di Matteo Renzi. Niente a che vedere però con quello spirito di allora. In piazza ci sono ad attendere il camper, i volti ormai noti del partito renziano a Napoli. In prima fila il consigliere comunale vicino a De Magistris, Carmine Sgambati, il deputato Gennaro Migliore e l’ex deputato di Scelta Civica Gianni Paladino. Poi c’è la coordinatrice provinciale Graziella Pagano e anche la deputata Michela Rostan. Molte le assenze anche se tutti assicurano che sarà una campagna elettorale bella soprattutto per il partito di Renzi pronto a presentare “liste fatte di competenze e professionalità nuove” dice Rosato.