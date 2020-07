Caldoro: De Luca pensa di recuperare più sui morti Il candidato del Centrodestra dalla conferenza stampa con Giorgia Meloni

Stefano Caldoro candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, durante la conferenza stampa con Giorgia Meloni, ha voluto dire con nettezza una cosa sulle parole con le quali il presidente De Luca ha attaccato l’operato delle Regioni del nord, “fare la campagna elettorale sui morti è vergognoso - ha detto Caldoro - Togliamo questa vicenda dalla campagna elettorale. De Luca pensa di recuperare più voti se parla dei morti. Io dico, rispetto per tutti i morti, ci sono stati in Campania, in Lombardia, in tutta Italia. Noi dobbiamo ora lavorare per i cittadini, fare la nostra parte per curare i campani. Oggi ci sono ospedali pieni di liste d'attesa, la gente sta soffrendo, si è pensato a fare i prefabbricati covid e non si curano le persone che sono in liste d'attesa di sei mesi. In queste elezioni regionali stiamo facendo una battaglia di libertà. Dall'altra parte ci sono padroni, padrini che comprano con il potere regionale, blandiscono, ricattano. Stiamo vedendo cosa sta succedendo con le liste - ha attaccato Caldoro - Abbiamo bisogno di aria politica, proposte, idee ci batteremo con grande coraggio e chiediamo a Giorgia e a tutti i leader del centrodestra, di essere molto presenti sui temi del sud: il lavoro, tasse, sono oggi la nostra grande questione. Prima gli italiani, io chiaramente dico soprattutto i meridionali e i campani e questa è la strada che dobbiamo percorrere. C'è un forte filo che lega le proposte che Giorgia Meloni ha fatto e la battaglia che dobbiamo fare qui in Campania".