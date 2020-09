L’Eav smentisce Severino Nappi Dagli atti emerge che sono circa i 130 giudizi affidati all’ex assessore

L’ex assessore della Giunta Caldoro che ieri aveva attaccato in una nota il prescinde De Luca affermando che il governatore uscente “da 50 anni vive di politica, mentre io ho rinunciato ad accertare nuovi incarichi da avvocato dell'azienda regionale Eav quando sono stato nominato assessore”, viene smentito oggi proprio dall’Ente Autonomo Volturno, la società di traporto pubblico cha ha come socio unico la Regione Campania che in un comunicato rende noto che “agli atti risultano circa 130 giudizi affidati all'avvocato Severino Nappi, per la maggior parte, in un arco temporale che va dal 2007 sino alla fusione. Gli incarichi dati da EAV, post- fusione (2013-2014), sono solo 7 per ricorsi di appello e cassazione, ove l'avvocato aveva già curato la difesa in primo grado e, pertanto, si è inteso assicurare la continuità della difesa. L’avvocato - continua la nota - ha ricevuto l'incarico con atto formale ove sono stati indicati espressamente i compensi riconosciuti per l'attività svolta. Gli incarichi e, quindi i mandati alla difesa, sono a firma degli Amministratori della società che si sono succeduti negli anni sopra indicati (avvocato Bianco, dottore Cecere, dottore Polese). L'ultimo incarico dato al professionista - fa sapere ancora il comunicato a firma di Roberto Vallefuoco, responsabile della comunicazione di EAV - è stato conferito nel 2014 e, nell'anno successivo, con nota del 3 dicembre a firma del dott. Umberto De Gregorio, sono stati revocati i mandati per i giudizi ancora in corso, procedendo alla nomina di un nuovo difensore".

L'EAV precisa, inoltre, che l'avvocato Nappi "ha ricoperto la carica di assessore al lavoro nella giunta Caldoro (2010-2015) e, delle cause affidate, 79 sono state date prima del 2010 e la restante parte, circa 52, nel periodo di assessorato. Nappi ha promosso una serie di giudizi per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati a seguito dell'attività di difesa prestata. Con l'avvocato Severino Nappi, come con tutti i professionisti e fornitori di EAV che negli anni 2010-15 non erano stati pagati, è stata perfezionata una transazione in data 14 novembre 2018. A fronte di una richiesta iniziale del professionista pari ad oltre un milione di euro, la transazione è stata perfezionata per un importo pari ad euro 589.489,26, regolarmente versata da EAV al professionista", conclude la nota dell'EAV.