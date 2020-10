De Magistris: De Luca peggio di Ceausescu Il sindaco sul provvedimento con cui soltanto l'Unità di crisi è demandata a fornire i dati Covid

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sul provvedimento della Regione Campania con cui soltanto l'Unità di crisi regionale è demandata a fornire i dati epidemiologici, riprende una sua massima: il paragone tra Vincenzo De Luca e Ceausescu.

''L'inibizione ha un mandante politico molto preciso e credo che sia inaudito. Forse nemmeno nella Romania di Ceausescu si poteva ipotizzare nulla di più indegno - ha detto de Magistris - Io ho sempre detto alcune cose che non mi convincevano sulla politica sanitaria di De Luca ed evidentemente adesso sta venendo fuori la verità che fa male soprattutto per chi ha costruito un consenso politico sulla pandemia. Un simile provvedimento è grave in generale e lo è soprattutto di questi tempi che perché se si vieta ai direttori di presidi ospedalieri, ai medici, agli infettivologi di parlare e poi a parlare sono quelli che ho ascoltato l'altro giorni in Comitato per l'Ordine e la sicurezza che si meravigliano del fatto che non arrivava l'Asl per tracciare i contatti dei positivi, allora ci dobbiamo affidare al segno della croce”.