Amendola: il sindaco dovrà avere in testa l'area metropolitana Il ministro degli Affari Europei rinnova la sua fiducia a Marco Sarracino e al Pd partenopeo

Il ministro degli Affari Europei, Vincenzo Amendola, napoletano, ex segretario del Pd Campania e nome più che sussurrato tra i dem napoletani come possibile candidato a sindaco di Napoli nelle prossime amministrative di primavera, ha voluto esprimere la sua idea di cosa dovrebbe fare il prossimo sindaco.

"Ho l'impressione - ha detto Amendola - che il prossimo sindaco di Napoli dovrà avere in testa non solo la città ma l'area metropolitana. I problemi si risolvono su una scala che va oltre i confini cittadini. Il sindaco uscente si è chiuso in una bolla di parole nel centro città. Napoli è fatta da milioni di persone dell'area metropolitana e la programmazione dei fondi Europei si fa su scale più larghe ed economie più vaste come trasporti, piccole e medie imprese e rigenerazione urbana". Infine sul ruolo del Pd a Napoli Amendola conferma la fiducia a Sarracino e al gruppo dirigente: "Marco ha dimostrato di saper combattere le sfide con serietà. Il partito deve tornare ad essere una comunità perché troppe volte è stato sfilacciato e diviso. Io credo nel partito, il lavoro che bisogna fare è trovare la fiducia tra eletti, territorio e sezioni".