De Magistris citato in giudizio per diffamazione Il sindaco dovrà presentarsi davanti al giudice monocratico di Lamezia Terme il 4 febbraio

La Procura di Lamezia Terme ha citato a giudizio il sindaco di Napoli Luigi de Magistris con l’accusa di diffamazione a causa di alcune sue dichiarazioni durante la trasmissione televisiva "Piazza Pulita" nel marzo del 2017.

De Magistris dovrà presentarsi davanti al giudice monocratico di Lamezia Terme il 4 febbraio del 2021. Secondo l'accusa, nel corso della trasmissione di La7, durante la discussione avente ad oggetto il "caso Consip", il giornalista Lavia richiamò come esempio di fuga di notizie l'inchiesta "Why Not" che su condotta da De Magistris nel periodo in cui era sostituto procuratore a Catanzaro. A questo punto De Magistris, prendendo la parola, affermò: in danno della reputazione di Salvatore Murone, all'epoca dei fatti procuratore aggiunto della Repubblica di Catanzaro, coordinatore del settore reati contro la Pubblica amministrazione, autore della relazione, datata 19 ottobre 2007, trasmessa alla Procura generale di Catanzaro (come da questa richiesto) e sulla base della quale il procuratore generale facente funzioni dispose di prendere a sé (avocare) il procedimento Why Not e sollevare dalle indagini De Magistris.

A questo provvedimento seguì una denuncia da parte di De Magistris a carico, tra gli altri, di Murone da cui scaturì un processo per abuso d'ufficio. Nell'aprile del 2016 il Tribunale di Salerno (competente per i procedimenti che riguardano i magistrati del distretto di Catanzaro) assolse dall'accusa il giudice Murone.

La sentenza è passata poi in giudicato con la pronuncia della Corte di Cassazione nel settembre del 2019. Nonostante fosse a conoscenza dell'esito assolutorio del processo, De Magistris, secondo l'accusa, pronunciò ugualmente le espressioni offensive. Sull'accusa di diffamazione contestata a De Magistris pesa l'aggravante di avere attribuito un fatto determinato utilizzando il mezzo televisivo.