Amendola: Io sindaco di Napoli? Continuo a fare il ministro Il ministro degli Affarei Europei smentisce un suo impegno nella contesa elettorale amministrativa

Il nome del ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola, è tra quelli più quotati come candidato a sindaco di Napoli per il centrosinistra. A smentire un suo impegno però è lo stesso ministro che stamattina ha affermato che il suo “impegno su Napoli è quotidiano, c'è molto da lavorare a partire sulla programmazione dei fondi europei, ci sono molto cose da fare. Quello è il mio impegno e quello continuerò a fare.Non ha senso la polemica di De Magistris, bisogna collaborare nell'interesse dei cittadini e far sì che il contagio non diventi qualcosa che possa far soffrire di più".