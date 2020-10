De Magistris: se contagio non rallenta lockdown a giorni Il sindaco di Napoli: Non sono un virologo, dipende da quello che ci dicono le strutture tecniche.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha parlato oggi con chiarezza della possibilità di lockdown.

“Io credo che, se non c'è un immediato rallentamento della curva esponenziale, il lockdown è questione di giorni. Non so quanti giorni - ha aggiunto il primo cittadino partenopeo - dipende da quello che ci dicono le strutture tecniche, il sindaco non è un virologo. Ci sono delle strutture che si chiamano Istituto superiore della sanità, Comitato tecnico scientifico, Protezione civile nazionale e Protezioni civili regionali, Unità di crisi regionali, che dovrebbero puntualmente informarci invece che annunciare a mezzo stampa. Ricordiamo cosa è successo a Napoli venerdì quando il presidente della Regione ha annunciato un lockdown regionale imminente, tra l'altro poi rimangiato. Io quindi direi: meno parole esplosive, più collaborazione istituzionale. Dobbiamo vederci e decidere insieme, tenendo però conto che le persone non vanno lasciate sole”.