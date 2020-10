De Luca: de Magistris prima spieghi cosa ha fatto Il governatore risponde all’invito al confronto rivoltogli dal sindaco di Napoli

Il presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto con una nota all’invito che gli ha rivolto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per incontrarsi sulla gestione del contenimento del contagio.

"Comunico - scrive De Luca - la piena disponibilità ad un incontro, senza particolari problemi di giorno ed ora. Allo scopo di rendere costruttiva l'iniziativa, si ritiene però necessario acquisire preventivamente le informazioni più volte richieste: quale piano straordinario dei servizi sociali il Comune abbia inteso approntare per i cittadini delle fasce socio-economiche più disagiate costrette a svolgere l'eventuale periodo di quarantena in condizioni, anche logistiche, di sicurezza; quali specifici indirizzi abbia impartito alla Polizia Municipale per garantire l'osservanza delle misure statali e regionali vigenti; e quali misure economico-sociali il Comune ritenga di poter adottare e attuare a vantaggio delle categorie interessate dalle misure restrittive necessitate dall'emergenza sanitaria in atto".

De Luca continua, in sostanza, ad alzare un muro di cinta netto e sempre meno valicabile tra la Regione e il Comune. Cosa che durante la prima ondata gli ha fruttato il consenso che lo ha portato a stravincere le elezioni regionali di settembre. Oggi però il clima è cambiato e non sembra esserci più spazio per gli uomini soli al comando, anche perché il sentimento popolare è chiaramente cambiato e a dimostrarlo ci sono le manifestazioni continue che occupano le piazze non solo di Napoli.