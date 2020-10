De Magistris: da De Luca solo attacchi violenti Il sindaco di Napoli: sono sconcertato dalla violenza delle parole del presidente della Regione

Sulla risposta che Vincenzo De Luca ha inviato a de Magistris per l’incontro “urgentissimo” richiesto dal sindaco di Napoli per discutere del contenimento del contagio da Covid-19, il primo cittadino ha parlato di una risposta che nella quale il governatore ha usato “un linguaggio che avete ascoltato tutti. E se posso sottolineare, trovo assolutamente inaccettabile la violenza utilizzata contro i bambini e contro le famiglie. Credo che in questo momento questo linguaggio così violento sia assolutamente inaccettabile - ha aggiunto il sindaco commentando la consueta diretta Facebook del venerdì di De Luca - Noi dobbiamo collaborare, ci vuole coesione istituzionale, coesione sociale, così come importante è stato il dialogo che abbiamo instaurato io e il sindaco di Milano con il ministro Speranza. Se si deve andare a misure più restrittive - aggiunge de Magistris - lo si decide assieme, ma se c’è una misura di questo tipo, affianco ci deve stare una misura compensativa. Se si chiedono sacrifici ai cittadini, bisogna dare ai cittadini. Lo deve fare il governo, lo dobbiamo fare tutti quanti assieme, pero' ci vuole un linguaggio di unità. Devo dire la verità, io sono sconcertato di fronte a questa violenza che viene dalle parole del presidente della Regione".