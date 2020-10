De Magistris: stiamo consegnando generazioni all’analfabetismo Il sindaco contro la chiusura delle scuole decisa dal presidente Vincenzo De Luca

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sulla chiusura delle scuole che in Campania con vedrà coinvolte anche l’infanzia e le medie, è critico.

“Stiamo consegnando intere generazioni all'analfabetismo - ha affermato de Magistris - Il presidente De Luca, che ieri ha avuto toni di aggressione inaccettabili nei confronti di bambini e famiglie, ritiene che alle elementari si possa fare la didattica a distanza. Ma lo sa che tantissime famiglie povere oltre a non avere i tablet e gli strumenti non sono proprio in grado di fare la didattica a distanza. Prima di rinunciare alla scuola, che secondo i dati epidemiologici è un luogo sicuro, si dica a queste famiglie che cosa è stato fatto in questi mesi per rafforzare la rete sanitaria”.

Il sindaco partenopeo si rivoltò al governo affinché ristabilisca “subito, domani mattina, la misura di Protezione civile che diede liquidità ai Comuni che in maniera perfetta o quasi portarono i soldi nelle tasche dei cittadini. I sindaci, che tra di loro sono uniti, sono in prima linea. Dateci risorse economiche subito altrimenti la pandemia sociale esplode e poi non si dica che i sindaci non lo avevano detto''.

Poi il sindaco si è concentrato sui ritardi per il contenimento e la reazione ad una seconda ondata che, dice il de Magistris, “era assolutamente non solo prevedibile ma prevista eppure noi stiamo messi che solo con delibera del 26 ottobre 2020, quindi qualche giorno fa, le strutture operative hanno dato il via libera alle Usca. Bisognava organizzare l'esercito sul territorio, coloro che vanno a fare i tamponi, che monitorano i positivi, che vanno a casa a curare le persone per evitare di stressare gli ospedali. Penso che anche un bambino sarebbe stato in grado di organizzare meglio”.