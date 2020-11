De Luca fornisce dati del contagio nelle scuole del Vomero Il governatore risponde alla mamma della bambina che aveva definito “allattata a latte e plutonio"

Arriva la risposta del presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, alla mamma della bambina che il presidente aveva definito “ogm allattata con latte e plutonio” che chiedeva la riapertura delle scuole.

"In relazione ad alcune interviste rilasciate oggi agli organi di informazione - scrive sulla sua pagina Facebook il presidente - si apprende che la signora A. M., madre di due bambini, chiede che vengano riaperte le scuole. Si apprende inoltre che il quartiere di appartenenza è quello del Vomero, a Napoli. A tale riguardo, e confermando che tutte le decisioni prese dall'Unità di Crisi si basano su dati scientifici, si rendono noti i dati epidemiologici del quartiere Vomero/Arenella in riferimento alla scuola. Nella zona Asl Napoli 1 Vomero/Arenella, dal 24 settembre al 30 ottobre, sono risultati positivi 191 studenti, 35 delle scuole dell'infanzia/elementari, 31 medie, 125 superiori , 50 docenti positivi, 13 delle scuole dell'infanzia/elementari, 7 delle medie, 30 delle superiori, 11 non docenti e 92 contatti stretti positivi". E' quanto si legge in un post su facebook del governatore della Campania, Vincenzo De Luca.