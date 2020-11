De Magistris: servono subito misure più rigide Il sindaco: su tutte le misure deve esserci una mano che toglie e una che mette

Servono subito "misure più rigide” il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è convinto che sia la sola strada per riportare la situazione dei contagi da Covid-19 sotto controllo soprattutto in città.

"Credo che dobbiamo andare immediatamente a misure progressivamente più rigide - ha detto il primo cittadino partenopeo - che non significa necessariamente il lockdown di marzo e aprile, ma contestualmente bisogna immettere liquidità. Ripetere la misura che fu efficace a marzo e aprile, quando il governo diede ai Comuni liquidità che immediatamente arrivò nelle tasche delle persone che non hanno più denaro per vivere. Su tutte le decisioni che si devono prendere, anche le più rigide, deve esserci una mano che toglie e un'altra che mette. Se mettiamo restrizioni e mettiamo in crisi la tenuta sociale, economica e del lavoro, ci vuole una mano che immediatamente dia, in termini di soldi, economia e lavoro. E si deve trovare un equilibrio innanzitutto nelle parole perché in questo momento rischiano di essere detonatori. Circa 10 giorni fa il presidente della Regione Campania annunciò, per poi fare immediatamente marcia indietro e non sappiamo nemmeno per quale motivo, il lockdown regionale e quell'annuncio scatenò il putiferio”.