Clemente: sfruttiamo il nuovo lockdown, 30 nuovi cantieri Approfittando della riduzione del traffico si fanno partire i lavori in città

Forse c’è ancora la possibilità di recupera il tempo perso. Certo c’è voluto un secondo lockdown ma l’amministrazione comunale sembra voler sfruttare questo periodiche avrà una ricaduta sul traffico veicolare cittadino per mettere in atto i cantieri.

"L'emergenza sanitaria da Covid e i relativi Dpcm emanati dal Governo centrale stanno determinando una oggettiva riduzione del traffico - ha scritto in una nota l'assessore al Comune di Napoli, Alessandra Clemente- Il Servizio Strade e grandi reti tecnologiche ha in programma un importante piano di interventi in città con oltre 30 cantieri per un valore di oltre 60 milioni di euro. Di concerto con il Servizio Strade abbiamo quindi vagliato il piano dei lavori e individuato alcuni interventi strategici che, per l'attuale stato tecnico-amministrativo procedimentale, e' possibile avviare con una certa rapiditò. Tutto nella consapevolezza di arrecare meno disturbo alle esigenze di mobilita' dei cittadini e nella speranza di restituire quante più aree libere e rifunzionalizzate nel momento del ritorno alla normalità. Continuano i cantieri attivi in corso Vittorio Emanuele, piazza Carlo III e via Terracina - tratto compreso tra via Cinthia e via Cassiodoro. Il Servizio Strade ha chiesto alle imprese esecutrici - aggiunge Clemente - una maggiore collaborazione in tal senso e prevediamo, pertanto, di ottenere una maggiore velocità di esecuzione. Questi cantieri si aggiungono a quelli diretti da altri servizi comunali come corso Novara, piazza Principe Umberto, piazza della Repubblica e quelli del sito Unesco. Prossimi alla partenza i lavori di riqualificazione di via Ferraris, nel tratto compreso tra corso Arnaldo Lucci e via Brin, via Marco Rocco di Torrepadula, nel tratto compreso tra via Emilio Scaglione e via Toscanella, e via Nazionale delle Puglie. Prevediamo poi di contrattualizzare i lavori di viale Colli Aminei, di via Vincenzo Janfolla e della Bretella Vomero-Pianura. Ci siamo posti l'obiettivo di iniziare questi lavori per l'inizio del nuovo anno”.