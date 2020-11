Napoli: manca il numero legale salta il Consiglio Comunale Se non si approva il bilancio di previsione l’esperienza di de Magistris si chiude anticipatamente

Il Consiglio comunale di Napoli convocato stamattina in videoconferenza per discutere e approvare il bilancio di previsione è saltato per la mancanza del numero legale.

Il consesso si era aperto con 21 presenti e dopo la lettura da parte del Presidente, Alessandro Fucito, della lettera di Mara Carfagna, con la quale annunciava le sue dimissioni da consigliera comunale, è continuano con la “richiesta di rinvio dei lavori da svolgersi necessariamente in presenza”, proposta dal capogruppo di Italia Viva Carmine Sgambati.

La richiesta non ha ottenuto la maggioranza 18 a favore, 17 contro e un astenuto. Lo stesso Sgambati ha poi chiesto la verifica del numero dei presenti ed è risultato che vi erano solo 18 consiglieri connessi, la seduta è stata dunque sciolta.

Senza l’approvazione del bilancio di previsione è previsto per legge lo scioglimento anticipato del Consiglio e significherebbe la fine anticipata dell’esperienza di de Magistris come sindaco della città.

Il consiglio è stato riconvocato per domani.