De Magistris: faremo azioni clamorose per svegliare il governo Il sindaco: La situazione negli ospedali di Napoli è drammatica

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, mostra tutta la sua insofferenza per ciò che sta accadendo in città e per il fatto che la Campania sia rimasta zona gialla, quindi a rischio basso rispetto ad altre regioni.

"Nei prossimi giorni faremo delle iniziative clamorose per far svegliare il governo, che forse così capirà la situazione della Campania - ha detto il sindaco - A Napoli ci sono le file per avere l'ossigeno, le ambulanze arrivano anche con un'ora di ritardo negli incidenti stradali. Intanto si assiste a un balletto di responsabilità tra governo e regioni. La situazione negli ospedali di Napoli è drammatica. Faremo iniziative clamorose, le stiamo concertando con la Prefettura".

Queste affermazioni sono anche una risposta a distanza al presidente della Giunta Regionale della Campania che nel pomeriggio aveva condannato le immagini delle strade della città affollate.

"Non sono assolutamente tollerabili - aveva detto il governatore - immagini come quelle del lungomare di Napoli, o di strade e quartieri abbandonati a se stessi, nei quali si continuano a violare le norme senza che nessuno di quelli che hanno il dovere di impedirlo muova un dito. Non è tollerabile che il lavoro straordinario fatto sul piano sanitario e ospedaliero, a tutela della vita delle persone, sia inficiato da un contesto ambientale che si muove nel segno della irresponsabilità istituzionale e comportamentale”.