Frezza contro De Magistris: voterò contro il bilancio domani Il consigliere comunale eletto anche al consiglio Regionale, annuncia la sua scelta

La nave arancione di de Magistris scricchiola e sembra essere pronta ad affondare. In una situazione del genere alcuni invece di provare a tappare le falle fuggono nella speranza di salvarsi.

Fulvio Frezza, consigliere comunale di Napoli eletto nel 2016 nella lista "De Magistris sindaco" e attualmente nel gruppo misto, a 24 ore dal Consiglio comunale che deciderà il destino del sindaco, ha annunciato che “la maggioranza non c'è più, voterò contro il bilancio”.

Frezza, eletto già in Consiglio regionale nella larghissima coalizione di De Luca nella lista "Più Campania in Europa", ha spiegato come “nei prossimi giorni, il Consiglio comunale di Napoli è chiamato ad approvare o a respingere il bilancio previsionale per il 2020, un atto fondamentale per la vita dell'ente e per le sorti della città, ma che purtroppo arriva in estremo ritardo, a poche settimane dalla fine dell'anno stesso, quando non c'è più nulla da programmare. Da un punto di vista politico, in Consiglio comunale non c'è più una maggioranza e questo si ripercuote pesantemente nella capacità amministrativa e di conduzione dei servizi per i cittadini, ordinari e straordinari. A questa debolezza istituzionale e amministrativa si aggiunge la scelta da parte dell'amministrazione comunale, a mio parere incomprensibile e sbagliata, di ingaggiare una vera e propria guerra di comunicazione con il presidente della regione De Luca sulla gestione Covid. A che serve alimentare il caos in questo periodo? Occorrerebbe collaborazione tra i livelli di governo, ora più che mai. Ogni contrapposizione danneggia i cittadini. Il mio voto con ogni probabilità non sarà determinante per le sorti dell'amministrazione della città, ma in coerenza con le mie idee, con il nuovo percorso istituzionale che ho avviato e condiviso con Più Europa in Consiglio regionale, voterò contro questo schema di bilancio.