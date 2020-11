Napoli: manca numero legale, sciolta la seduta di Consiglio L'approvazione del Bilancio di previsione ora si sposta a lunedì per la seconda convocazione

Ancora una defezione al Consiglio Comunale di Napoli che oggi avrebbe dovuto approvare il bilancio di previsione. La seduta di consiglio di stamattina è stata sciolta per mancanza del numero legale, al moneto dell’appello hanno risposto solo 20 consiglieri, era necessaria la presenza di 21 e dunque si rimanda tutto a lunedì 16 novembre alle ore 10:00 in seconda convocazione.

Essendo una seconda convocazione, al sindaco de Magistris basterà ottenere il voto favorevole di un terzo dei consiglieri e dunque 14 voti (escluso il suo) per portare a casa il bilancio ed evitare lo scioglimento del Consiglio e di conseguenza la fine anticipata dell'amministrazione. Oggi al momento dell'appello tutte le opposizioni hanno abbandonato l'aula fatta eccezione dei consiglieri Salvatore Guangi (FI) e Domenico Palmieri (Napoli popolare).

Un segnale chiare per Luigi de Magistris che ormai non ha più una maggioranza in Consiglio, frutto anche del passaggio di molti consiglieri che alle regionali scorse si sono candidati in appoggio a Vincenzo De Luca e che ora stanno mettendo a rischio la tenuta dell’amministrazione arancione.