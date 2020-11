Di Maio: La Campania è fuori controllo Il ministro degli Esteri: Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, entra a gamba tesa sulla situazione della sanità campana.

"La Campania è fuori controllo - ha detto Di Maio - e la necessità di allargare le zone rosse è evidente. Gli enti locali hanno mostrato poca lealtà. Ma ora basta. Lo Stato deve intervenire”.

Sul video del paziente trovato morto nel bagno del Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle ha detto: “mi ha scioccato, ma non mi ha sorpreso. Sono giorni che ricevo segnalazioni gravissime. L'ho detto: bisogna intervenire, non si governa con le battute ma ci vuole polso, decisione. E ci vogliono adesso perché dopo sarà troppo tardi. Gli italiani chiedono una politica con le idee chiare. La Campania è in ginocchio, tra l'altro è la mia terra, mi addolora. Servono restrizioni subito, non si doveva arrivare a questo punto, la gente sta morendo, proviamo a pensare alla famiglia di quel paziente e di tanti altri, ai medici sotto stress, se non si interviene qui si rischia di implodere, lo dico da giorni".

Sull’eterna polemica tra il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, Di Maio non ha voluto aggiungere “polemiche a polemiche. Decidiamo. Punto. Manteniamo il sangue freddo e interveniamo pensando al valore della vita, che è primario, non seguendo il consenso o il sentiment. Questa è una pandemia, non una campagna elettorale".

"È in difficoltà e lo è da anni, da decenni - dice Di Maio sulla sanità in Campania - Si ricorda quando ho proposto di affidare a concorsi meritocratici la nomina dei dirigenti sanitari? Bisognava correggere questo vulnus molto tempo fa, la sanità pubblica è stata usata come un bancomat, nessuno se ne preoccupava. Oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Mi auguro saranno individuate quantomeno delle zone rosse, dove la situazione oggi appare drammatica".