De Magistris: con l'approvazione del Bilancio tante risposte Il sindaco spinge per l'approvazione facendo leva sulle opportunità di garantire lavoro

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha rilasciato una dichiarazione importante sull’approvazione del bilancio di previsione prevista per oggi in aula, dopo la mancanza del numero legale. Si gioca oggi quella che potrebbe essere l’ultima partita dell’amministrazione arancione, con una maggioranza orami precaria che se non dovesse riuscire ad approvare il bilancio consegnerebbe la città ad un commissario.

"Oggi è una giornata davvero importante per la nostra città - ha detto il sindaco - Tra l'altro, venerdì sera, grazie al lavoro del mio capo di gabinetto e degli uffici bilancio e ragioneria, ho firmato un emendamento che porterà, con l'approvazione del bilancio in consiglio comunale nella giornata di oggi, all'assunzione di tutti i restanti Lsu (lavoratori socialmente utili) del Comune, quasi 300 persone, con retribuzione al 100 per cento. È un risultato storico fortemente voluto - prosegue de Magistris - che risolve un ingiusto precariato pubblico di circa trent'anni. In più, solo per il comparto lavoro, in una fase di pandemia sanitaria e sociale così drammatica, con l'approvazione del bilancio si consolideranno assunzioni per le aziende Abc, Anm, Asia e Napoli Servizi per circa 1000 persone, per gli anni 2020/2021 con procedure che partiranno appena approvato il bilancio. Inoltre, per il Comune di Napoli, sarà bandito nell'anno 2021, sempre all'esito dell'approvazione del bilancio, un concorso per dirigenti a tempo indeterminato di circa 70 unità. Inoltre, scorrimento integrale delle graduatorie della polizia municipale e proroga dei contratti a tempo determinato delle unità già assunte. Ancora, per l'anno 2021 assunzioni di 200 poliziotti municipali, circa 200 unità tra graduatorie Formez di varie categorie, ed inoltre avvocati, funzionari scolastici, agronomi. Ed ancora, la cd. progressione verticale, attesa da anni, per circa 500 dipendenti nelle varie categorie tra A e D. Per non parlare delle migliaia e migliaia di posti di lavoro collegati, anche indirettamente, all'approvazione del nostro bilancio in consiglio comunale. Sono segnali, anche assai concreti, per il lavoro, in un momento così drammatico della nostra città. Sarebbe un durissimo colpo alla città ed a tantissime famiglie, già così colpite da nove mesi di sacrifici e sofferenze, se tutto questo lavoro fosse vanificato dalla mancata approvazione del bilancio".