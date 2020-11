De Magistris: De Luca "mandante politico" dello scioglimento Continua lo scontro tra il sindaco di Napoli e il presidente della Campania

Per il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, c’è un "mandante politico" dietro le crepe in Consiglio Comunale che stanno facendo scricchiolare la sua amministrazione e l’ex-pm indico nel presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, l’uomo che sta minando la sua esperienza a Palazzo San Giacomo.

"Sono convinto che anche nell'opposizione - ha detto il primo cittadino partenopeo - ci siano numerosi consiglieri che non possono accettare di essere gli esecutori di un mandante politico dello scioglimento del Consiglio. È evidente ormai a tutti, da come vanno le dinamiche, che a poche centinaia di metri da qui c’è chi vuole mandare a casa il Consiglio e lo si vede chiaramente dalle forze in campo che si agitano e da chi, in particolare, si è mosso in questi giorni. Vincenzo De Luca. Ho tanti difetti, ma non quello non di parlare chiaro. Si capisce chi vuole sciogliere, per ragioni ormai di natura personale, altre legate al mandante politico - ha sottolineato de Magistris - altri, invece, pur sulla posizione dell'opposizione, sono pronti a un dialogo. Anche oggi ce ne siamo accorti, perché le sospensioni sono state chieste per provare a fare un ragionamento".

Il sindaco, nonostante tutto, si è detto "molto fiducioso" per la costruzione di un "percorso politico importante, che metterà in minoranza chi in questo momento ha il solo obiettivo di attaccare la città”.