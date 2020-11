Napoli, Martusciello (Fi): Maresca candidato inclusivo Verso le amministrative a Napoli, gli azzurri insistono sul pm anticamorra

"Candidato a Sindaco di Napoli? Io non sono interessato ma sono interessato al rinnovamento di Forza Italia come ha detto Berlusconi. Napoli ha bisogno di cambiare. La citta' ha necessita' di un progetto di sviluppo che la faccia affermare finalmente, come luogo di attrazione, di investimenti dell'economia digitale, rafforzando la sua vocazione al terziario avanzato e valorizzando la sua posizione geografica, che la rende un nodo infrastrutturale strategico. Occorre lavorare a un programma di Governo e a un'alleanza dei ceti produttivi che possano ritrovarsi in una candidatura a sindaco proveniente dal mondo delle professioni. Il dottor Catello Maresca, e' a mio avviso un candidato inclusivo, capace di aggregare intorno alla sua esperienza e credibilita', settori di societa' che nel corso di questi anni si sono allontanati dalla politica, perche' disgustati dal malgoverno che e' conseguenza della cattiva politica".

Cosi' in una nota Antonio Martusciello, fondatore di Fi in Campania e a lungo coordinatore regionale del partito. "L'alleanza delle forze moderate, del centrodestra, dei ceti produttivi, guidati dal dottor Catello Maresca, possono costituire la soluzione vincente per sconfiggere la sinistra e i populisti da strapazzo. Forza Italia, e' una componente essenziale del centro destra, una forza politica che attraverso il progetto e la leadership di Silvio Berlusconi, puo' dare un contributo alla vittoria dei moderati e per il governo di Napoli; ma per farlo, per essere credibile, e' indispensabile un rinnovamento della dirigenza provinciale e regionale di Forza Italia Campania, che, nel corso della propria attivita' ha ridotto il partito a percentuali minime. A costoro si chiede un atto di responsabilita': dimettersi e dare la possibilita' a coloro che vorrebbero impegnarsi in politica per contribuire alla rinascita della propria citta', di poterlo fare, senza sentirsi piu' ostacolati da ingombranti figure, ostili all'ingresso di energie intellettuali e di persone nuove e capaci, che sono portatrici di valori e istanze utili e determinanti per la ricostruzione della citta'".