Cirillo, consigliere Città Metropolitana, passa a Italia Viva Il consigliere ha deciso di seguire l’assessore regionale Nicola Caputo

Il consigliere comunale di Trecase e della Città Metropolitana di Napoli, Vincenzo Cirillo è entrato a far parte del partito di Matteo Renzi Italia Viva.

"Ho scelto Italia Viva perché è portatrice di un'idea di Paese in cui le energie sono utilizzate per contribuire attivamente al benessere dell'intera collettività. Penso ci sia bisogno di una forza riformista, forte e innovativa come quella di Italia Viva, anche per Napoli e per la Campania. Sono qui per dare il mio contributo ad una comunità attiva dove quello che conta è il valore delle idee fuori dai vecchi e logori schemi novecenteschi. In questi ultimi mesi - continua Cirillo - non ho potuto fare a meno di percepire il vento di rinnovamento e di modernità che ha saputo trasmettere Matteo Renzi, ho apprezzato il lavoro svolto in Campania da Italia Viva ed in particolare dal mio amico Nicola Caputo. Con lui e con la comunità di Italia Viva condividerò l'impegno politico e amministrativo, nella convinzione che, insieme, - conclude Cirillo - saremo capaci di dare un straordinario contributo di energie per i cittadini di Napoli e della Campania".