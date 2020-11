Fortini: de Magistris chiede dati che non gli servono L’assessore alla Scuola della Regione Campania risponde al sindaco di Napoli

Non si placano le polemiche tra Comune di Napoli e Regione Campania. Arriva oggi la risposta dell’assessore alla Scuola della Regione Campania Lucia Fortini in seguito alle dichiarazioni del sindaco del capoluogo Luigi de Magistris, il quale aveva chiesto la possibilità di vedere i dati dello screening sul contagio da Covid-19 effettuato sui marini in età scolare dalla Regione.

"Non capisco a cosa possano servirgli questi dati - ha detto Fortini - Abbiamo fatto più o meno 10mila tamponi per lo screening e ci sono stati 30 potenziali positivi. Ora, posto che non c’è alcun focolaio altrimenti l'unità di crisi l'avrebbe immediatamente individuato, non capisco a cosa possa servire sapere chi sono queste 30 persone positive di Napoli. Non penso sia questo dato a condizionare un sindaco sulle riaperture. Posso capire se avessimo avuto cinquemila positivi, ma - si è chiesta Fortini - ha senso su 30? Forse, penso, non gli è stato chiaro quale è stato il risultato dello screening".