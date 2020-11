De Magistris: bene la riapertura delle scuole Il sindaco si dice soddisfatto per il ritorno in classe

Luigi de Magistris i è detto “soddisfatto” per l’apertura delle scuole in Campania. Il sindaco di Napoli si era schierato, fin dall’inizio, contro la chiusura decisa anticipatamente dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. L’argomento infatti era stato tra i vari punti di scontro continuo tra i due vertici istituzionali, uno scontro che continua quotidianamente.

''Sono molto soddisfatto perché la Campania era l'unica anomalia d'Europa. Eravamo gli unici ad aver chiuso le scuole addirittura prima della zona gialla- ha detto de Magistris -. La nostra è una posizione di coerenza e i dati scientifici ci danno ragione''.

De Magistris ha inoltre riferito di aver ricevuto dalla Regione Campania i dati relativi allo screening su base volontaria effettuato su personale scolastico e alunni. Dati che il primo cittadino aveva chiesto di avere nella giornata di ieri per poter valutare la presenza di eventuali criticità in città.

''Il monitoraggio - ha spiegato - è assolutamente confortante e noi continueremo a seguirlo. Capisco le preoccupazioni delle famiglie sorprese da questa apertura ora che siamo in zona rossa ed è per questo che chiedevamo chiarezza. Ritengo che ci si debba affidare ai dati scientifici che ci dicono che la scuola, soprattutto per i più piccoli, complessivamente è il luogo più sicuro ricordando che nessun luogo e' a rischio zero''.

Rispetto alla decisione di alcuni sindaci campani di non consentire la riapertura delle scuole de Magistris ha detto: ''Nel momento in cui la Regione ci dà dati confortati e altrettanto fa il Governo e noi non abbiamo dati più allarmanti, dico che si va a scuola perché senza scuola non c’è democrazia e soprattutto non c’è didattica a distanza per i più piccoli. Credo che il Paese stia un po' sottovalutando il rischio che corrono le persone più fragili''.