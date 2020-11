Nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi arriverà il Tecnopolo De Luca: un immobile di valore straordinario che sarà riempito di contenuti moderni

L’Area della ex Manifattura Tabacchi di Napoli è al centro di molti piani e progetti per la riqualificazione urbana da anni. Si è passati dal Comune di Napoli che insieme con Cassa Deposito e Presiti aveva lanciato l’idea di un’area di 16 ettari con appartamenti, scuole e altre realtà per riqualificare il quartiere, al polo tecnologico per lo sviluppo sostenibile proposto da Vincenzo De Luca durante l’ultima campagna elettorale.

Si inizia concretizzare in questi giorni l’idea di un Tecnopolo Nazionale per l'Innovazione Sostenibile da localizzare proprio nell'area ex Manifattura Tabacchi.

Il progetto sarà realizzato in piena sinergia e complementarietà all'importante iniziativa annunciata ieri dal premier Conte che vede la realizzazione, sempre nella Area della ex Manifattura Tabacchi, del Polo dell'Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare.

"Comincia a prendere corpo - dichiara il Presidente De Luca - il primo dei dieci progetti proposti per lo sviluppo della città di Napoli, che punta al recupero sia strutturale, sia di riqualificazione ambientale di un grande area della città, e al rilancio produttivo nel segno di una visione che guarda al futuro. È una ipotesi di valorizzazione di un immobile di enormi dimensioni e di valore straordinario che sarà riempito di contenuti moderni".