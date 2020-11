5 milioni per manutenzione coste dalla Città Metropolitana De Magistris: sicurezza e valorizzazione del nostro patrimonio

Oggi il sindaco della Città Metropolitana, Luigi de Magistris, ha approvato una proposta di variazione al bilancio dell’Ente per finanziare la realizzazione di lavori di 'Manutenzione dei costoni, degli arenili e dei manufatti per la difesa costiera lungo i litorali della città metropolitana di Napoli'.

Lo rende noto la stessa Città Metropolitana in un comunicato. Il progetto che verrà finanziato con questi fondi permetterà di intervenire laddove sarà necessario per la difesa del territorio e la messa in sicurezza delle zone costiere e dei litorali della dell'area metropolitana di Napoli.

L'importo complessivo previsto è di 5 milioni. "Si tratta di un intervento che da un lato metterà in sicurezza aree del territorio metropolitano e dall'altro contribuirà a valorizzare alcuni tra i beni più importanti della nostra terra vale a dire le coste, le spiagge e il mare", ha commentato il sindaco Luigi de Magistris.