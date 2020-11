Debito dei Comuni, De Magistris lancia sos al Governo Il sindaco di Napoli chiede che i soldi del recovery Fund vadano agli enti in deficit

"Il ruolo della finanza locale e' determinante in generale e in questo momento di crisi pandemica, sociale ed economica lo e' ancora di piu'. Mi auguro che finalmente il Governo affronti in maniera strutturale la questione degli enti, soprattutto, quelli in deficit strutturale, cioe' il tema del debito dei Comuni per fare in modo che quando si dovra' ripartire, approfittando anche di misure importanti, non ci sia quel piombo sulle ali che non consente alle nostre citta' di contribuire in modo efficace alla ripresa del Paese". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris intervenendo a un evento promosso dal Centro studi Enti locali su Recovery Fund e Comuni. De Magistris ha poi ribadito che in questa fase lo "stralcio dei debiti, che tra l'altro non sono responsabilita' degli enti locali, assume davvero un ruolo preminente". E poi serve "liquidita' perche' i Comuni sono davvero senza risorse, c'e' un'assenza di liquidita' significativa".