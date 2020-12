De Magistris: spero che i botti di Capodanno non si facciano Niente spari comunali e l’invito del sindaco: chi ha un po' di soldi li dia a chi è rimasto senza.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, lancia un appello che sembra però più un auspicio sui botti di capodanno.

"Noi facevamo dei fuochi bellissimi a Castel dell'Ovo ma quest'anno non si faranno, sarà un Natale all'insegna della sobrietà e alla solidarietà - ha detto de Magistris - i soldi che destinavamo alla festa saranno destinati alla solidarietà. Se devo esser sincero - dice il sindaco sulla possibilità dei privati di divertirsi con i fuochi pirotecnici - spero proprio che non si spari quest'anno, chi ha un po' di soldi li dia a chi è rimasto senza. Non è l'anno dei botti sinceramente, non è l'anno dei fuochi pirotecnici".