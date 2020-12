De Magistris fiducioso per l’approvazione del Bilancio Domani è convocato il consiglio comunale, il sindaco spera nel soccorso di Forza Italia

Si dice “ottimista” sull’approvazione del bilancio, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris,, approvazione che dovrebbe garantirgli di chiudere, a scadenza naturale e senza colpi di scena, la sua seconda legislatura.

Il consiglio Comunale è convocato per domani e le ultime due volte l’assise ha mostrato la mancanza di una maggioranza per il sindaco arancione che in queste settimane ha tessuto i fili di un rapporto con tutte le forze, trovando forse in Forza Italia la sponda che potrebbe permettergli di restare sulla poltrona di Palazzo San Giacomo fino alla primavera prossima.

Il primo cittadino oltre a dirsi “fiducioso che andrà tutto bene” ha voluto sottolineare quanto abbia apprezzato le parole di Stefano Caldoro. Credo che siano parole responsabili che vanno nella direzione di chi non vuole far commissariare la città e provocare spallate dirette politicamente dall'esterno”. Il capo dell’opposizione in consiglio regionale e riferimento di Forza Italia aveva infatti espresso la sua contrarietà all’arrivo di un commissario alla guida di Palazzo San Giacomo.

“Credo che alla fine in Consiglio prevarranno il senso di responsabilità, il buon senso, l'interesse pubblico e l'amore per Napoli - ha aggiunto de Magistris che si è detto anche pronto ad aprire - una fase nuova perché non sarà un voto neutro: ci sarà chi voterà per dare la spallata e chi invece per difendere la città. Non sarà solo una questione di numeri ma politica. In questo momento la città afflitta da tanti problemi, non solo sanitari ma anche sociali ed economici, non può rimanere senza la guida politica assolutamente necessaria. Noi da lunedì siamo partiti con l'assegnazione dei bonus alimentari per le famiglie più povere, arriveremo a oltre 50mila famiglie, siamo già a circa 15mila accreditati. Se malauguratamente domani non dovesse passare il bilancio tutto questo non potrebbe essere più garantito".