De Siano: nessuno aiuto al peggior sindaco di Napoli Il coordinatore di Forza Italia assicura che da Berlusconi è arrivata l’indicazione

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Domenico De Siano, assicura che non ci sarà oggi in Consiglio Comunale di Napoli “nessun aiutino” per il sindaco de Magistris.

"Ho sentito questa mattina il presidente Berlusconi e le sue indicazioni sulla posizione che Forza Italia dovrà tenere nell'aula del Consiglio comunale di Napoli sono chiarissime: nessun asse con peggior sindaco che la città di Napoli abbia mai avuto, nessun aiutino sul bilancio, si vota no e de Magistris va mandato a casa immediatamente. Del resto - aggiunge De Siano - scelte diverse non sarebbero comprese: siamo opposizione. Sono convinto che il nostro gruppo consiliare saprà dimostrare quindi coerenza politica e lealtà assoluta nei confronti degli elettori e, soprattutto, del nostro presidente".