De Magistris: stanotte ha vinto la città Il sindaco: spedita al mittente la spallata sul bilancio

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha affidato ad un video il suo commento sull’approvazione del bilancio arrivato dopo una seduta di 18 ore del Consiglio Comunale che ha visto il sindaco salvarsi con un solo voto e con l’assenza determinante di alcuni consiglieri di minoranza.

"Scellerata l'operazione di chi ha cercato di dare una spallata in un momento così difficile alla terza città d'Italia, alla capitale del Mezzogiorno - ha detto de Magistris Ringrazio invece i consiglieri comunali, non solo della maggioranza politica ma anche dell'opposizione, che hanno mostrato responsabilità, maturità, interesse pubblico prevalente e amore per Napoli. È stato un momento difficile, anche di tensione. Ha vinto la città e ha vinto la buona politica. Abbiamo scacciato al mittente tutte le pressioni anche indebite che ci sono state per cercare di fare fuori chi e' stato democraticamente eletto dal popolo. Fino all'ultimo giorno dobbiamo lavorare tutti insieme per Napoli. Napoli ha bisogno di unità e non di divisioni inutili. Stanotte verso le 4 abbiamo ottenuto un risultato straordinariamente importante per la città in questo momento: l'approvazione del bilancio. Per poco, ma con un grande risultato politico e istituzionale. Se non ce l'avessimo fatta - spiega de Magistris - la città avrebbe avuto oggi un commissario, un burocrate, un funzionario, di tutto rispetto ma che non avrebbe potuto far altro che l'ordinaria amministrazione. La città sarebbe sprofondata nel baratro, alla pandemia sanitaria si aggiungeva pandemia sociale ed economica ancora più grave, servizi non garantiti, assunzioni che non si potevano fare, i bonus spesa non potevano proseguire. Un vero e proprio disastro".