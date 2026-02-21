Incendio teatro Sannazaro: primi risultati del monitoraggio diossine

Sono disponibili i primi risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera, effettuato a Napoli nel quartiere Chiaia a partire dalla mattina dello scorso 17 febbraio, in seguito all’incendio che ha devastato il teatro Sannazaro (si rimanda al sito arpacampania.it per un’informazione completa sulle attività svolte finora dall’Arpa Campania relativamente all’incendio in questione).
In esito al primo campionamento di 24 ore, è risultata una sommatoria delle concentrazioni pari a 0,031 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), ampiamente inferiore al valore di riferimento, correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, di 0,150 pg/Nm3 I-TEQ (fonte: Lai-Germania).