Incendio in un albergo a Piazza Garibaldi Nessun ferito ma paura per le persone presenti

Un incendio è divampato, in serata, al quinto piano in una struttura alberghiera di piazza Garibaldi, a Napoli. Quattro persone sono state messe in sicurezza grazie al tempestivo intervento di una pattuglia di tre militari dell'Esercito Italiano, impegnata nell'operazione 'Strade sicure'. Scattato l'allarme sul posto sono giunti la polizia e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Tanti i curiosi che si sono radunati nei pressi della struttura seguendo le operazioni dei vigili del fuoco, ma per fortuna da subito si è potuto appurare che le persone in zona erano state poste in condizioni di sicurezza.

L' episodio è avvenuto intorno alle diciotto dunque in un momento di massimo afflusso in zona per i tanti viaggiatori, pendolari e turisti che transitavano in quel momento ta Metropolitana e Stazione Ferroviaria.