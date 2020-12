Mastella: la candidatura di Bassolino è autorevole Il leader di Noi Campani accelera, il Pd frena, ma la macchina elettorale bassoliniana è partita

La candidatura di Antonio Bassolino a sindaco di Napoli per le elezioni comunali della prossima primavera, diventa sempre più una realtà e si intensificano anche le valutazioni di chi potrebbe appoggiarlo in una sfida che, dopo la diciannovesima assoluzione, ha tutto il sapore di un riscatto.

Clemente Mastella valuta quella di Bassolino come “una candidatura autorevole”.

Il sindaco di Benevento è in piena costruzione del soggetto politico “Noi Campani” che si è già misurato alle regionali in appoggio a Vincenzo De Luca e che ora strizza un’occhio anche a Bassolino, in un’alleanza generazionale di chi sembra non volersi arrendere al tempo che passa. In primavera in campania non andrà al voto solo Napoli ma anche Caserta e Benevento, dove Mastella ha già annunciato di essere pronto a ricandidarsi per un secondo mandato.

"Io sono per la formula che ha portato alla vittoria delle regionali - ha sottolineato Mastella e puntualizzando che - il Pd di Napoli chiede che ognuno partecipi all'alleanza con loro ma la vogliono fare soprattutto con il Movimento 5 Stelle. È ovvio che, se a Benevento il Pd ufficiale non sostiene me a candidato sindaco, io non sono impegnato da nessuna parte a sostenere i loro candidati sindaci. Se c'è il rispetto dell'alleanza è un discorso, se non c'è il rispetto dell'alleanza è un altro".

Intanto dal Pd di Napoli provano a frenare l’entusiasmo di Bassolino e dei bassoliniani che tra social e giornali già sono entrati in piena campagna elettorale.

"Questa segreteria metropolitana - ha dichiarato Marco Sarracino, segretario del PD metropolitano di Napoli - è impegnata a seguire un percorso chiaro e corretto: prima vengono il programma e la coalizione ed infine il candidato. Abbiamo da sempre avuto un profilo unitario e partecipativo - sottolinea Sarracino - volto all'inclusione e all'ascolto. Riteniamo dunque necessario proseguire su questa strada senza preclusioni verso qualcuno, con la consapevolezza che, anche dopo il voto sul bilancio di questa notte, la spinta unitaria, partendo dalle forze di Governo, è la sola risposta alle condizioni drammatiche in cui versa la città. Ci doteremo di ago e filo per ricucire una Napoli che questo sindaco ha letteralmente 'scassato'. Sono certo che anche Antonio Bassolino si ritroverà in questo percorso senza produrre lacerazioni, ma anzi arricchendolo con il suo protagonismo. Abbiamo bisogno di costruire una nuova stagione per Napoli che guardi al suo futuro per i prossimi dieci anni”.

La macchina elettorale di Bassolino è già in piena attività e questa volta non si farà fermare da primarie o logiche nazionali, anche perché per l’ex sindaco di Napoli ed ex presidente della Regione Campania, questa è davvero l’ultima occasione per ritornare al centro dell’agone politico.