Bassolino: Lasciamo in pace San Gennaro L’ex sindaco su Facebook interviene sul mancato miracolo laico del patrono

Anche Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, ex presidente della Regione Campania ed probabile candidato indipendente per la poltrona di Palazzo San Giacomo, interviene sul mancato miracolo laico di San Gennaro.

“Naturalmente il mancato scioglimento del sangue dispiace ma lasciamo in pace San Gennaro - ha scritto su Facebook Bassolino - il suo dovere civico lo ha fatto benissimo il 19 settembre: uscire dall’emergenza sanitaria e sociale del coronavirus dipende dal governo, dalle istituzioni locali, da ognuno di noi”.