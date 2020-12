De Magistris: ai napoletani dico di rispettare le regole Il sindaco si appella ai cittadini perché continuò a resistere

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha voluto rivolgere un appello ai cittadini napoletani per le feste natalizie.

"Voglio innanzitutto ringraziare i napoletani per i sacrifici che stanno facendo e per il grande senso di maturità e responsabilità che stanno dimostrando, al di la' di isolate eccezioni - ha detto il primo cittadino partenopeo - Chiedo di continuare così, di resistere, rispettando le prescrizioni a tutela della salute di ognuno e degli altri. Tutti hanno compreso le norme da rispettare, facciamolo anche in questo Natale che deve essere sì di sobrietà e rinunce, ma anche di fratellanza, solidarietà e spirito familiare. Rivolgo un ringraziamento a tutti quelli che lavorano anche a Natale, a partire dai medici, dal personale ospedaliero e dagli infermieri, alle forze polizia, a chi ricopre incarichi pubblici essenziali, comprese le articolazioni della nostra amministrazione, e a noi che non ci fermiamo mai e siamo in prima linea per tenere unita la nostra città in un momento cosi' difficile".