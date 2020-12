De Magistris punta sempre su Clemente per le prossime elezioni Il sindaco: “La candidatura di Alessandra c’è ed è forte”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha voluto rimarcare la sua convinzione di candidare a sindaco della città Alessandra Clemente.

“La candidatura di Alessandra Clemente c’è, è forte e anche al nostro interno, dove ci sono sensibilità diverse, abbiamo trovato le ragioni della compattezza e prepareremo le liste per sostenere Alessandra - ha detto de Magistris, solineadno che la candidatura di Clemente - non è caratterizzata da tratti di arroganza politica perché noi lo abbiamo detto fin dal primo momento che abbiamo fatto una mossa per scoprire le carte a un tavolo del dialogo. Ora la mossa sta al Pd e al M5s. Se attorno a un tavolo si aprono prospettive che possono essere anche diverse se ne può discutere ma ci deve essere un interesse politico per discutere con chi ha fatto di tutto per mandarci a casa con il silenzio dei partiti romani perché non dimentichiamoci che il tentativo di spallata a questa amministrazione è stato maldestramente accompagnato dal tentativo di aprire un dialogo sul bilancio qualora avessimo portato al tavolo della politica la testa sanguinante di Alessandra Clemente - A Napoli il Pd e il M5s sono quelli più in difficoltà perché abbiamo un Bassolino che legittimamente sta avanzando la sua candidatura, un De Luca che c’è e lo abbiamo visto anche qui in Consiglio comunale dove nella seduta sul bilancio è stato il convitato di pietra, e pare che ci sia anche Maresca quindi quelli che a oggi non ci sono e che utilizzano le liturgie di sempre sono il Pd e il M5s che arriveranno a primavere a una candidatura che non avrà alcuna possibilità di unire. Se hanno la voglia di far diventare Napoli un laboratorio veramente diverso, noi siamo qui e attendiamo proposte, suggestioni e ragionamenti”.