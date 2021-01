De Magistris: Candidato in Calabria? mi affascina, ci penserò L'ex pm non esclude la candidatura per la regione in cui ha lavorato da magistrato

"Ci penserò e come sempre farò le mie valutazioni sentendo persone, le sollecitazioni che mi stanno arrivando, facendo incontri", ha chiarito il sindaco di Napoli. "Per chi non mi conosce bene ci tengo a dire che, come tutte le cose che faccio nella mia vita, le faccio solo se non ha il carattere del compromesso morale, del sotterfugio, degli accordicchi. Ringrazio tutti i calabresi che in questi giorni mi hanno chiesto con affetto di candidarmi", lo ha dichiarato Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, intervenendo da remoto ad un incontro sulla legalità promosso dal gruppo calabrese 'Movimento la strada', in una serie di dibattiti 'Confronti a 5 stelle per il Sud'.

"Mi crea inquietudine e gioia la mia eventuale candidatura in Calabria. Ne abbiamo discusso anche a Napoli. Non c'è ancora nulla. Non faccio più il magistrato e mi sono lanciato nell'esperienza folle a Napoli. Ricordo che mia moglie è calabrese. A me piacciono le cose impegnative e non scontate, rivoluzionarie. Adesso non c'è nulla di concreto ma io continuerò a fare politica come mi piace, quindi, qualsiasi ragionamento anche in Calabria deve essere fatto con credibilità e coerenza. Mi affascina. Ci penserò perché è una terra che amo. Nessun rancore, anzi" aggiunge il sindaco di Napoli. L'ex pm non esclude la candidatura e torna sulla questione legalità: "La 'ndrangheta è ancora molto forte e integrata. Con l'apparato giudiziario da solo non si va da nessuna parte. La politica è il luogo per sconfiggere le mafie. Io non credo a un'opera di bonifica interna alla magistratura. Non ci credo più. La rivoluzione parte dal basso e dobbiamo stare vicino ai magistrati che non si girano dall'altra parte. Ma nonostante l'opera importante di Gratteri vedo ancora cose che non mi convincono", ha concluso.