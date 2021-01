Sarracino (Pd): "Candidato giallo rosso? siamo a buon punto" Il segretario dem replica a De Magistris: "Mai chiesto la testa della Clemente, caduta di stile"

Il segretario del Pd di napoli, Marco Sarracino è intervenuto questa mattina nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sull'attacco del sindaco che aveva denunciato la richiesta dei Dem "della testa della Clemente" Sarracino smentisce: "Innanzitutto chi mi conosce sa bene che questi toni non mi appartengono. Mi preme smentire queste parole che non rappresentano il vero. Abbiamo tenuto due incontri sul Bilancio e sulla citta' metropolitana dove abbiamo ribadito il voto contrario. Mi dispiace per la caduta di stile del sindaco. La candidatura che ha messo in campo e' legittima, cosi' come lo e' la nostra posizione che prende le distanze da questa Amministrazione".

Sulla candidatura giallo-rossa a sindaco di Napoli il segretario Pd e' fiducioso: "Noi siamo a buon punto con incontri pubblici perche' non abbiamo nulla da nascondere. Ci sono le priorita' per Napoli a partire dal Recovery Fund e da una legge speciale per la citta'. Troveremo un candidato che deve essere un profilo capace di unire le forze politiche di Governo e non solo. Insieme proveremo a cambiare questa citta'". Infine, sull'arrivo delle cartelle esattoriali e molte sono comunali, peraltro in un momento di crisi Sarracino sottolinea: "Ci sono due temi. La risoluzione del debito storico dovuto alla cattiva amministrazione, poi c'e' la capacita' di riscossione dei tributi da parte del Comune".