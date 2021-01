Scuola. Fortini: vaccini,priorità per docenti asili e primarie Parla l'assessore Regionale Lucia Fortini

"Ho chiesto all'Unità di crisi regionale, che quando sarà possibile partire con il piano vaccinale per il personale scolastico docente e non docente, i primi ai quali andranno somministrate le dosi dovranno essere i docenti che abbiamo richiamato prima in presenza: ovvero il personale dei servizi educati della scuola dell'infanzia e della primaria. Sono tornati prima a scuola ed è giusto che abbiano la priorità". Lo annuncia l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, durante una diretta Facebook. Fortini poi spiega le prossime tappe del rientro in presenza nelle scuole campane: "Faremo una riunione con l'Unità di crisi in maniera responsabile e cercheremo di seguire l'andamento della curva pandemica. Solo dopo percorreremo la strada che abbiamo appena iniziato". "Riportare in aula le classi della prima e seconda elementare - sottolinea Fortini - è stata una decisione dovuta al fatto che si tratta di bambini che stavano soffrendo di più per la Dad (didattica a distanza). Imparare a leggere e scrivere con la Dad è abbastanza complicato. Questa speriamo possa essere la strada giusta".