Napoli, ecco l'ultimo rimpasto: esce il vicesindaco Panini Entrano Gaudini di "Davvero" e l'ex sindacalista Pagano

Il sindaco de Magistris annuncia il rimpasto. Conferenza stampa alla Sala dei Baroni per spiegare le ragioni dell'ultimo cambiamento della squadra di governo. Sarebbe il dodicesimo rimpasto in 10 anni.

Esce il vicesindaco Enrico Panini e l'assessore al welfare Monica Buonnano, entrano l'ex Verdi Marco Gaudini oggi in quota “Davvero”( il movimento politico dell’On. Michele Ragosta a cui fa riferimento anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa e il consigliere regionale irpino Livio Petitto), e Giovanni Pagano sindacalista Usb vicino alla consigliera Laura Bismuto.

"Ho proposto a Enrico Panini, che ringrazio, di fare il capo di gabinetto della Citta' metropolitana. È un ruolo strategico. Panini - ha detto de Magistris - accetta una sfida difficile e non merita la narrazione tossica di queste ore. Non c'e' nessun ridimensionamento politico". De Magistris ha ringraziato anche Buonanno "persona a cui ho proposto - ha spiegato - un ruolo importante nella nostra squadra istituzionale".

Ultimo atto per il sindaco arancione che lascia il campo ad Alessandra Clemente e si dice pronto a presentare la sua candidatura alla Regione Calabria.

A Marco Gaudini va l'assessorato alla mobilità, a Pagano le politiche del lavoro, sviluppo e innovazione. All'assessora Rosaria Galiero si vanno ad aggiungere le deleghe alle partecipate, personale, lotta all'evasione e tributi

I giovani e l'attacco ai parlamentari napoletani. "E' un momento importante per Napoli - ha dichiarato De magistris -. Fino all'ultimo giorno del mio mandato compierò azioni nell'interesse della città, ma ci stiamo avviando alla fine e per questo abbiamo deciso di dare forza a chi ha mostrato impegno. Per me non è facile questo passaggio, il mio obiettivo è lavorare già da ora per comporre una squadra ancora più forte e coesa. Credo sia giusto affidarsi e dare spazio ai giovani, appoggiando la candidatura a sindaco di Alessandra Clemente. Anche tenendo conto della possibilità di candidarmi a presidente della Regione Calabria. Mancano pochi mesi alle elezioni di giugno - ha aggiunto de Magistris - e ci prepariamo per votare. Servirà un lavoro incredibile per portare avanti una entusiasmante campagna elettorale. Provo un po' di vergogna verso chi, in prossimità delle elezioni, parla di leggi speciali per Napoli, quando per anni ci hanno detto che per questa città non ci fosse un euro. Certi esponenti di partito dovrebbero chiedere scusa alla città per essersi sempre girati dall'altra parte di fronte ai problemi".