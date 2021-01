Pd all'attacco di Dema: Lui pensa alla Calabria, noi a Napoli A seguito delle dichiarazioni del sindaco durante la conferenza stampa per il rimpasto

"A pochi mesi dalla fine del suo mandato come sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha solo due cose in mente: resistere e salvare la sua poltrona fino alla fine e trovarne una piu' comoda su cui rimanere. E cosi', mentre noi pensiamo al futuro della citta', costruendo confronti tra le forze politiche per ottenere una legge che risani i conti e chiudere l'enorme voragine creata dalla pessima amministrazione arancione, il sindaco dedica il suo tempo all'ennesimo rimpasto di giunta, ad attaccare le forze politiche che lavorano per il bene della citta' e alle sue ambizioni calabresi". Cosi' in una nota Gennaro Acampora e Pasquale Esposito, membri della segreteria metropolitana del Pd Napoli.

"Tutto cio' lo ha evidentemente distratto dall'opportunita' che si apre in questa fase con le risorse del Recovery grazie alla battaglia che il Governo ha condotto in Europa. Facciamo dunque appello a quelle forze responsabili che ancora oggi sostengono questa amministrazione, a prendere le distanze definitive da questo teatrino che dimostra come il sindaco utilizzi palazzo San Giacomo solo per rafforzare le sue ambizioni personali".