Rimpasto a Napoli, i sindacati criticano la scelta di Dema I segretari di Cgil, Cisl e Uil si dicono sorpresi: "Rapporto con giunta non è stato eccellente"

"Ci lascia sorpresi la decisione del Sindaco De Magistris, a quattro mesi dal rinnovo del consiglio comunale, di effettuare un rimpasto". É quanto affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli, Nicola Ricci, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati. "In questi anni, - scrivono in una nota congiunta i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli - il rapporto con la giunta non è stato eccellente, e l'unica interlocuzione improntata ad un ascolto vero l’abbiamo constatata e mantenuta con Enrico Panini e Monica Buonanno. Non possiamo che apprezzare il loro lavoro e il loro rapporto costante col mondo del lavoro e non crediamo che i prossimi quattro mesi, soprattutto con questi ultimi cambiamenti, - concludono Ricci, Tipaldi e Sgambati - saranno utili per una nuova e proficua collaborazione tra giunta comunale e organizzazioni sindacali”.